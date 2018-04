Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan solicita Avocatului Poporului sa ia atitudine fata de "actiunile de defilare a copiilor prin fata liderilor PSD-ALDE", referindu-se la evenimentul "Simfonia lalelelor" organizat vineri la Pitesti. "I-am solicitat Avocatului Poporului sa ia atitudine…

- Un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa a fost deschis la Brasov, dupa ce o fetita de 10 ani si-a amputat doua degete la un complex acvatic, in timp ce sarea de la o trambulina de trei metri. Sesizarea din oficiu a Avocatului Poporului vizeaza posibila incalcare a art. 34 si art.…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in legatura cu accidentul dintr-un parc acvatic din Brașov, in urma caruia o fetița de 10 ani și-a retezat doua degete. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 34 și art. 49 din Constituția Romaniei privind dreptul la ocrotirea sanatații și…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in legatura cu accidentul care a avut loc intr-un parc acvatic din Brasov, in urma caruia o fetita de 10 ani si-a prins mana in balustrada unei trambuline, fiindu-i retezate doua degete, se precizeaza intr-un comunicat de presa transmis vineri de reprezentantii…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in legatura cu decesul unei paciente, dupa ce ar fi fost semnalata infectia cu o bacterie intraspitaliceasca in timpul internarii acesteia in Spitalul Judetean de Urgenta Targu-Jiu. Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri AGERPRES de purtatorul…

- Avocatul Poporului (AP) a anuntat miercuri ca s-a sesizat din oficiu si efectueaza o ancheta in cazul unui elev nevazator de la Colegiul National Alexandru Ioan Cuza din Ploiesti, care nu este lasat sa intre in scoala impreuna cu insotitorul legal. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si efectueaza…

- Ancheta este efectuata prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detentie si Domeniul armata, politie, justitie, penitenciare. "Sesizarea din oficiu si ancheta vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 34 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate fizica…

- Avocatul Poporului anunta ca s-a sesizat din oficiu și efectueaza, prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detenție și Domeniul armata, poliție, justiție, penitenciare, o ancheta in cazul gardienilor de la Penitenciarul Spital București Rahova, care ar fi maltrat deținuți. Potrivit unui…