- Ziarul Unirea Impozitarea cu 85% a pensiilor speciale: Sesizarile facute de Avocatul Poporului si ICCJ, pe masa judecatorilor CCR Curtea Constitutionala a Romaniei(CCR) dezbate miercuri sesizarile facute de Avocatul Poporului si Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu privire la legea privind…

- O fapta de ultraj indreptata impotriva unui politist local se pedepseste la fel de aspru ca una savarsita asupra unui alt politist sau jandarm, a hotarat Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial, ICCJ a stabilit ca „in interpretarea dispozițiilor articolului…

- Actul de ultraj, precum loviri sau amenințari, indreptat impotriva unui politist local, va fi pedepsit la fel de aspru precum cel asupra unui politist sau jandarm, conform deciziei Inaltei Curți de Casatie si Justitie, publicata in Monitorul Oficial din 24 septembrie.Inalta Curte a stabilit ca "in interpretarea…

- In ședința de luni, 14 septembrie 2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul pentru solutionarea recursurilor in interesul legii a soluționat un recurs in interesul legii, pronuntand o solutie conform careia procurorul general al PICCJ nu are dreptul sa infirme oricand solutii dispuse…