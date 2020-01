Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt doua motive mari pe care le-am invocat noi in aceasta exceptie de neconstitutionalitate - o data e faptul ca nu s-au respectat prevederile clare din Constitutie cu privire la componenta Parlamentului in momentul in care se modifica Statutul senatorilor si deputatilor. Constitutia e foarte clara.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute, pe 18 martie, sesizarile Instantei supreme si Avocatului Poporului in legatura cu Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu, au precizat, joi oficiali ai CCR. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri,…

- Avocatul Poporului (AP) a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu exceptie de neconstitutionalitate cu privire la legea care elimina pensiile speciale adoptata de Camera Deputatilor, Renate Weber precizand ca sunt "motive multiple de neconstitutionalitate". "Sunt doua motive mari pe care…

- Avocatul Poporului, institutie condusa de Renate Weber (venita de la ALDE), a trimis joi Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra legii care desfiinteaza pensiile speciale, votata marti in Parlament.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri seara, la Sfantu Gheorghe, ca legea privind abrogarea pensiilor speciale este "praf in ochi", deoarece a anulat doar 12% dintre acestea si este convins ca legea va fi retrimisa Parlamentului de catre Curtea Constitutionala."Din pacate,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri seara, la Sfantu Gheorghe, ca legea privind abrogarea pensiilor speciale este "praf in ochi", deoarece a anulat doar 12% dintre acestea si este convins ca legea va fi retrimisa Parlamentului de catre Curtea Constitutionala. "Din pacate,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca legea privind abrogarea pensiilor speciale este "praf in ochi", deoarece a anulat doar 12- dintre acestea si este convins ca legea va fi retrimisa Parlamentului de catre Curtea Constitutionala. „Din pacate, ceea ce a facut ieri Parlamentul este praf in…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la legea care elimina pensiile de serviciu ale magistratilor, adoptata de Camera Deputatilor. Potrivit unui comunicat al Instantei Supreme, decizia a fost luata de Sectiile Unite in prezenta unui numar…