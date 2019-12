Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului (AP) considera ca anumite prevederi privind conditiile pentru a putea candida la Presedintia Romaniei si conditiile definirii unui partid parlamentar sunt neconstitutionale, ca atare a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu exceptie de neconstitutionalitate. "Avocatul…

- Indemnizatia de nepot ar urma sa fie primita de bunici in cazul in care parinții copilului decid sa renunțe la concediul de creștere a copilului și sa revina mai devreme la munca. Proiectul legislativ care prevede aceasta masura se afla de puțina vreme in atenția senatorilor și are nevoie,…

- Avocatul Poporului (AP) a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu exceptie de neconstitutionalitate referitoare la Legea 144/2019 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. "Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate…

- Veste bomba pentru cei care au telefon mobil! E rasturnare de situație Anunț pentru cei care au telefon mobil! E o adevarata rasturnare de situație. Ordonanța de urgența a Guvernului care se refera la Sistemul național unic pentru apeluri de urgența și comunicațiile electronice, a fost atacata de Avocatul…

- Avocatul Poporului a anunțat ca a atacat la Curtea Constituționala ordonanța de urgența a Guvernului nr. 62/2019, referitoare la Sistemul național unic pentru apeluri de urgența și comunicațiile electronice.

- Exceptie de neconstitutionalitate formulata direct de catre Avocatul Poporului: O.U.G. nr. 62/2019 referitoare la Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta si comunicatiile electronice, intre altele, afecteaza drepturile, libertatile si indatoririle cetatenesti Avand in vedere competenta si vocatia…

- "Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru…

- Avocatul Poporului a anuntat joi ca a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate a O.U.G. nr. 62/2019 referitoare la Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta si comunicatiile electronice, care, intre altele, "afecteaza drepturile, libertatile si indatoririle…