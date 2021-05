Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Denise Rifai e de parere ca premierul Florin Cițu va fi cel mai bun ministru al Sanatații pe care il putea avea Romania. Rifai spune ca rezultatele bunelor decizii pe care Cițu le va lua se vor vedea imediat. "Florin Citu va fi cel mai bun ministru interimar al sanatatii pe care…

- Ministrul sanatații Vlad Voiculescu a fost demis de premierul Florin Cițu, in urma discuțiilor avute cu Dan Barna, liderul USR PLUS, astazi dimineața. De altfel, acesta va ocupa funcția de ministru interimar al sanatații, scrie digi24.ro.

- Romania a fost invinsa de Germania pe „Arena Naționala”, scor 0-1, in al doilea meci din preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2022. Nicolae Stanciu (27 de ani) a ratat o ocazie imensa de gol in minutul 90. Cu cateva minute inainte de fluierul final al meciului cu Germania, Nicolae Stanciu a avut…

- Conducerea partidului Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a luat act cu consternare de declaratiile facute astazi la Palatul Victoria de premierul Florin Citu. Dupa ce a afirmat ca Romania va continua vaccinarea cu toate tipurile de vaccin - inclusiv cu Astra Zeneca, vaccin deja oprit de la utilizare…

- Conducerea partidului Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a luat act cu consternare de declarațiile facute astazi la Palatul Victoria de premierul Florin Cițu. Dupa ce a afirmat ca Romania va continua vaccinarea cu toate tipurile de vaccin – inclusiv cu Astra Zeneca, vaccin deja oprit de la utilizare…

- „Daca a te opune vaccinarii cu produse insuficient testate și deja oprite de la utilizare in UE inseamna a fi terorist, recunoaștem: da, suntem teroriști”, ii transmit liderii AUR premierului Florin Cițu, care a criticat campania impotriva vaccinarii și a regulilor sanitare. „Conducerea partidului…

- In cadrul unei conferințe de presa organizate sambata, premierul Romaniei, Florin Cițu, a facut cateva declarații legate de procesul de vaccinare. Acesta a menționat ca se vor crea 200 noi centre de vaccinare, iar cadrele didactice sunt in procedura de vaccinare. Conform primului ministu, in zonele…

- Știm cu toții ca Liviu Varciu are o relație deosebita cu nea Marin, celebrul coregraf care ”terorizeaza” vedete din Romania in show-urile sale de la Antena 1. Concurentul de la Te cunosc de undeva este fara doar și poate unul dintre preferații sai și mereu l-a considerat și propriul lui copil. Iata…