Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, ca autoritatile romane nu iau in calcul niciun "scenariu sumbru" privind asigurarea cu gaze si energie electrica pentru sezonul rece urmator.

Ministrul Economiei, Florin Spataru (PSD), a declarat marți, la Antena 3, ca va cere in Guvern introducerea unui preț reglementat pentru energie, aceasta fiind in opinia sa unica soluție pentru criza din energie care amenința 60.000 de firme, angajați precum și implementarea PNRR.

Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat pana acum decontarea de la bugetul de stat a unei sume de peste 2,44 miliarde lei catre furnizorii de energie, prin mecanismul de plafonare si compensare a facturilor, se arata intr-un comunicat al institutiei, remis, vineri, AGERPRES.

Specialiștii din Guvern nu au ajuns, miercuri, la o soluție privind suprataxarea firmelor din energie, au declarat surse din Executiv pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

Schema de compensare a prețurilor la energie și gaze se va incheia in curand. Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, in ședința de Guvern, ca va susține in masurile.

Armata Populara de Eliberare a Chinei (PLA) a anunțat marți exerciții iminente menite sa incercuiasca și sa apere insula Taiwan, a informat South China Morning Post (SCMP).

Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat pana acum decontarea de la bugetul de stat a unei sume de 638,8 milioane de lei catre furnizorii de energie, prin mecanismul de plafonare a facturilor, se arata intr-un comunicat al institutiei, remis, marti, AGERPRES.

Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat pana acum decontarea de la bugetul de stat a unei sume de 376,1 milioane de lei catre furnizorii de energie, prin mecanismul de plafonare a facturilor, se arata intr-un comunicat al institutiei, remis, marti, AGERPRES.