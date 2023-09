Stiri pe aceeasi tema

- „Maine vom fi din nou aici. Eu reprezint cei doi asociați ai firmei și firma in sine. Am ajuns sa cunosc despre un comunicat de presa preluat de dvs ca sunt in situația de inculpați. Am aflat și eu din presa ca cel de-al treilea client – societatea este acuzata. Am aflat din comunicate transmise […]

- Ionuț Doldurea, patronul firme Flagas SRL, care deține stația GPL din Crevedia, a fost dus la audieri la Parchetul General. onut Doldurea, patronul firmei Flagas SRL, care detine statia GPL din Crevedia unde s-a produs explozia in urma careia au decedat cinci oameni, a fost adus sub escorta marti seara…

- Florin Petre, primarul din Crevedia, a declarat marți, 29 august, ca știa ca activitatea firmei a careia stație de GPL a explodat se oprise din activitate in localitate și a susținut ca nu a primit nicio sesizare la primarie. „Nu știu nimic, nu am vazut nimic”, a spus edilul.„Știam ca a fost inchisa…

- Reprezentanții Flagas au trimis un comunicat de presa ca raspuns la explozia din Crevedia. Ei avertizeaza ca vor evita sa faca declarații de presa, iar ”comunicarile vor fi rare și reținute”. In schimb, nu spun nimic despre faptul ca stația GPL de la Crevedia , unde au avut loc doua explozii și au fost…

- Circa 3.000 de locuitori din Crevedia au fost evacuați sambata noaptea, din cauza exploziilor la stația GPL. La intoarcerea acasa, daca se mai poate spune așa, unii au avut un adevarat șoc: au aflat ca nu mai au nimic sau le sunt deteriorate complet casele. Drama este cu atat mai mare, cu cat nici macar…

- Avocatul Gabriel Biris, managing partner la Biris Goran, și-a exprimat nemulțumirea pe Facebook legata de intenția guvernului de a impozita cu 1% proprietațile rezidențiale care cumulat depașesc 500.000 de euro. Biriș a ridicat pe pagina sa de Facebook o serie de probleme legate de intențiile de impozitare…