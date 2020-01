Stiri pe aceeasi tema

- SUA vor actiona in continuare pentru a-l sprijini pe liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido, a declarat luni secretarul de stat american Mike Pompeo, dupa ce s-a intalnit cu Guaido pe marginea unei conferinte regionale de la Bogota, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Statul sud-american, care…

- Civili inarmati au atacat miercuri un convoi de autovehicule in care se aflau politicieni venezueleni de opozitie care se indreptau spre parlament, o actiune care se inscrie in eforturile din ultimul timp ale presedintelui Nicolas Maduro de a-l impiedica pe liderul opozitiei Juan Guaido sa prezideze…

- Un avocat elvetian a declarat miercuri ca i-a imprumutat un milion de dolari unui asociat al lui Rudy Giuliani, avocatul personal al presedintelui american Donald Trump, si sotiei acestuia, pentru ca acestia sa-si cumpere o caza in Florida, relateaza Reuters potrivit news.roAcest asociat al…

- O femeie din China a fost condamnata la opt luni de inchisoare, fiind gasita vinovata de patrundere ilegala in complexul lui Donald Trump din stațiunea Mar-a-Lago din statul american Florida. Ea avea asupra sa pașapoarte chineze și un hard-disk virusat, scrie publicația Nikkei, citata de Mediafax. In…

- Lev Parnas, un om de afaceri ucraineano-american pus sub acuzare care are legaturi cu avocatul personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, este pregatit sa raspunda solicitarilor de a depune oficial marturie venite de la cei care conduc ancheta din Congres pentru destituirea presedintelui, a declarat…

- Ucraina planuiește sa îl dea afara pe procurorul care a condus investigațiile asupra firmei la care lucra fiul lui Joe Biden, o figura centrala dupa lansarea procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire) a președintelui Donald Trump, relateaza Reuters. Avocatul personal al lui…

- Liderul Partidul Comunist Cubanez, Raul Castro, presedintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, si presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, au transmis ca sanctiunile SUA nu fac decat sa le intareasca hotararea de a ramane uniti si de a sprijini schimbarile sociale in regiune, relateaza Reuters. …

- Autoritațile de la Moscova iau in considerare trimiterea unei delegații formate din specialiști in economie in Venezuela pentru a ajuta autoritațile de la Caracas in negocierile cu creditorii internaționali, a anunțat Serghei Storchak, adjunctul ministrului rus de Finanțe, potrivit Reuters, potrivit…