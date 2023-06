Stiri pe aceeasi tema

- A avut loc al doilea termen in procesul lui Mario Iorgulescu, iar cel care a fost prezent la Curtea de Apel București este tatal sau, Gino Iorgulescu. Urmatorul termen va fi in septembrie, iar Mario Iorgulescu va afla daca va face sau nu 15 ani și 8 luni de inchisoare.

- Astazi este programat al doilea termen din apelul procesului in care Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania, este acuzat ca, in noaptea de 7-8 septembrie 2019, a provocat un accident de circulație in urma caruia a murit un om. Judecat in lipsa, a primit in prima…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus vineri suspendarea executarii pedepsei de 7 ani de inchisoare și rejudecarea procesului omului de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat in 2017 pentru fapte de coruptie in legatura cu asocierea firmei sale, SC Baneasa Investments SA, cu Universitatea de Stiinte Agronomice…

- Mario Iorgulescu a fugit din clinica de psihiatrie din Italia. A fost prins si reinternat cu forta. Avocatii familiei Iorgulescu au anuntat luni ca Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF Gino Iorgulescu, a fugit din clinica unde era internat in Italia. Acesta a fost prins cu ajutorul carabinierilor…

- Curtea de Apel a amanat procesul lui Mario Iorgulescu, care era programat pentru ziua de luni, 15 mai 2023. Așadar, fiul lui Gino Iorgulescu va afla in data de 26 iunie daca va face sau nu 15 ani de inchisoare. Avocații lui au cerut aceasta decizie din partea instanței, find vorba despre probleme medicale…

- Luni, 15 mai, la ora 11.00, e programat sa inceapa primul termen din apel al procesului lui Mario Iorgulescu. Fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania e acuzat ca, in noaptea de 7 spre 8 septembrie 2019, a ucis un om intr-un accident de circulație. In prima instanta, Iorgulescu jr…

- Cei patru protagoniști ai mega-dosarului de corupție privind prelungirea contractelor pentru spațiile de servicii din aeroporturi compar, vineri, in fața unui judecator de drepturi și libertați de la Tribunalul București care va analiza propunerea procurorilor DNA de prelungire a masurii arestarii preventive…

- In aceasta seara, Curtea de Apel București a decis ca Andrew și Tristan Tate sa fie eliberați din arestul preventiv. Imediat dupa ce s-a aflat ca masura a fost inlocuita cu arestul la domiciliu, a ajuns și avocatul celor doi, care a facut cateva precizari.