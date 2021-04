Avocatul lui Diego Maradona: Fiicele fostul star l-au furat și l-au abandonat în ultimii ani Matias Morla, avocatul si prietenul lui Diego Maradona, a afirmat, luni, ca fiicele fostului star argentinian Dalma si Giannina „l-au furat si l-au abandonat in ultimii ani”, informeaza agentia EFE. „Daca Diego s-ar trezi si m-ar acuza de ceva este faptul ca nu am avut grija de Rocio Oliva (fosta sa partenera). A iubit-o pe Rocio si a luptat pana la moarte cu Dalma si Giannina, pentru ca s-a simtit tradat si furat. Eu sunt cel care a stat cu Maradona sapte ani si am petrecut tot atatea sarbatori de Craciun, iar el se uita la telefon si nu-l suna nimeni”, a spus Morla intr-un interviu acordat canalului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

