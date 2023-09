Stiri pe aceeasi tema

- Dana Roba și-a gasit fericirea in brațele lui Beniamin, dupa ce a fost mutilata de fostul ei soț, Daniel Balaciu. Puține persoane știu cu ce se ocupa Beniamin, iar make-up artistul ii este alaturi la fiecare pas și il susține necondiționat.

- Dana Roba face declarații exclusive dupa ce a fost surprinsa ținandu-se de mana cu un barbat intr-un centru comercial. Vedeta susține ca acesta ii aduce flori, insa are și ea tot dreptul la viața și la a fi fericita. Nu a confirmat daca e sau nu noul iubit, dar susține ca barbatul ii e alaturi in aceste…

- Dana Roba a facut un live pe pagina sa de Instagram, unde a vorbit despre mai multe detalii din calvarul prin care a trecut. Ei bine, vedeta susține ca soțul sau, Daniel Balaciu, a amenințat-o ca se va desparți de ea, asta daca va aduce pe lume al treilea copil. Iata ce gest a facut make-up artista…

- Dana Roba simte ca a renascut dupa ce și-a vazut moartea cu ochii. In urma cu patru saptamani, make-up artista a fost batuta de soțul sau, Daniel Balaciu, cu un ciocan in cap. La acel moment, medicii nu ii dadeau mari șanse de supraviețuire, avand in vedere starea sa de sanatate extrem de slabita. Dana…

- In declarația din dosar, Daniel Balaciu spune ca regreta ca a agresat-o pe Dana Roba și ca nu o va mai lovi niciodata. Mai mult, barbatul cere sa fie judecat in libertate, pe motiv ca fetițele lui au nevoie de el in viața lor. In randurile de mai jos regasiți declarația completa din dosar a partenerului…

- La aproape o luna de cand și-a mutilat soția, pe Dana Roba, Daniel Balaciu a facut primele declarații despre incidentul care a șocat intreaga lume mondena! Din spatele gratiilor, tatal copiilor make up artistului face o mutare șoc. Barbatul susține ca prima care a lovit a fost Dana Roba și ca atunci…

- Cu doar doua zile inainte de a merge sa semneze actele de divorț, Daniel Balaciu, soțul Danei Roba, și-a ieșit din minți și a lovit-o pe mama copiilor sai cu ciocanul, de mai multe ori. Ulterior, make up artistul a ajuns in stare grava la spital. In prezent, vedeta se simte mai bine și a facut primele…

- Ies la iveala detalii terifiante despre cum a fost torturata Dana Roba chiar de soțul ei, tatal fetițelor sale. Daniel Balaciu a facut un gest incredibil dupa ce și-a mutilat soția. SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania va prezinta, in exclusivitate, informații șocante despre incidentul…