- Avocatul lui Catalin Cherecheș, Razvan Doseanu, a declarat sambata, la Digi 24, ca fuga din țara a clientului sau nu ajuta cu nimic apararea pe care o pregatise și caile de atac extraordinare pe care le-a introdus deja, sau pe care urma sa le introduca, pentru a schimba decizia de„Ultima oara cand am…

- Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a fost condamnat, definitiv, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Edilul nu a fost gasit nici la domiciliul sau, nici la primarie atunci cand polițiștii s-au prezentat pentru punerea in executare a mandatului. Acesta a fost dat in urmarire…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost dat in urmarire naționala, dupa ce polițiștii nu l-au gasit nici acasa, nici la biroul sau din Primarie. Edilul a fost condamnat definitiv, vineri dimineața, la cinci ani de inchisoare pentru luare de mita in forma continuata. „Condamnarea este nelegala…

