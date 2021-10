Stiri pe aceeasi tema

- Catinca Roman a dezvaluit in cadrul unui interviu ca a fost testata pozitiv cu COVID-19, deși era vaccinata cu schema completa. Sora Oanei Roman a facut primele declarații despre starea sa de sanatate. Fiica Mioarei Roman a marturisit ca a fost infectata cu COVID-19. Deși era vaccinata cu schema completa,…

- Un scandal de proporții se ține lanț in lumea mondena intre Tzanca Uraganu și Madalina Miu. Cantarețul a postat pe rețelele de socializare un mesaj cu privire la actuala lui soție. Așadar, focoasa bruneta a recunoscut in direct, la Antena Stars, ca il va da in judecata pe artist. Iata ce declarații…

- Ana Maria și Marian Mexicanu se iubesc cu foc și acum au facut și marele anunț, acela ca cei doi soți sunt mai pregatiți sa devina parinți. Așadar, prezenți in platoul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, Ana și Maria au oferit primele declarații despre sarcina. Astfel, va spunem ca, cei doi…

- Starea de sanatate a lui Viorel Lis nu este una foarte buna. Oana Lis a povestit la Antena Stars cu ce dificultați s-a confruntat soțul ei in ultima perioada și motivul pentru care a disparut o perioada din lumea mondena. Iata cum se simte fostul edil acum!

- Ieri a fost zi mare pentru Laura Micovschi, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars. Vedeta a facut cea de-a doua petrecere de botez pentru fiul ei, de data aceasta pentru prietenii din București. Totul a ieșit perfect, iar astazi vedeta mai are un motiv de bucurie: iși sarbatorește ziua de naștere.

- Kamara și fosta sa soție, Oana, au trecut prin clipe cumplite pentru ca fiul celor doi a trecut din nou printr-o operație din cauza diagnosticului grav pe care medicii i l-au pus de cand s-a nascut. Așadar, cei trei au ajuns ieri in Barcelona, iar acum Kamara a facut declarații in exclusivitate la Antena…

- In cursul zilei de astazi, Stelian Ogica a fost implicat intr-un scandal uriaș, in urma caruia a depus și o plangere la poliție pentru tentativa de omor. Dupa ce a sfatuit un șofer sa nu mai treaca pe o anumita strada din apropierea casei sale, caci nu este pentru un asemenea tonaj, camionagiul a sarit…

- Gata, s-a intamplat și acest lucru! Oana Marica a oferit primul interviu dupa vacanța cu Alex Bodi și fiica lui. Iubita afaceristului a facut publice detalii picante despre viața sa amoroasa, in exclusivitate pentru Antena Stars.