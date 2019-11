Stiri pe aceeasi tema

- Cei 39 de migranti gasiti fara viata la sfarsitul lunii trecute intr-un camion frigorific in apropiere de Londra sunt vietnamezi, a confirmat joi politia din Essex (sudul Marii Britanii), transmite AFP. To...

- Zece persoane au fost arestate de catre autoritațile vietnameze in cazul camiopnului in care au fost gasiți 39 de morți. Persoanele sunt suspectate de faptul ca sunt implicate in drama celor 39 de migranti - probabil vietnamezi - gasiti morti la sfarsitul lui octombrie intr-un camion frigorific in apropiere…

- O bataie in care doua eleve s-au lovit cu pumnii și picioarele a fost filmata in curtea unui liceu din orașul Barlad, județul Vaslui. Imaginile au fost postate pe Facebook, iar polițiștii au deschis o ancheta dupa ce au fost sesizați de psihologul școlii, anunța MEDIAFAX.Citește și: Detalii…

- Laura Vicol a dezvaluit detalii nestiute despre ancheta morții designerului. Razvan Ciobanu, ULTIMA FILMARE a regretatului DESIGNER "Ancheta s-a desfașurat cu un profesionalist, spun eu, ieșit din comun. A fost doar o singura pauza de aproximativ trei saptamani pe perioada de vara.…

- Ancheta in cazul mortii lui Razvan Ciobanu a ajuns la final! In direct la Xtra Night Show, avocata Laura Vicol a dezvaluit ca mai dureaza doar cateva zile pana cand totul va fi incheiat si vor face publice detalii din ancheta.

- Ancheta procurorilor bihoreni avanseaza și aceștia au transmis pentru cititorii JB&Bihon.ro, ca doctorita de la spitalul judetean, suspecta, e cercetata pentru „Violența in familie cu referire la omor”. Prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, Maria Cotrau, a declarat…

- Gheorghe Dinca se afla deja de 48 de ore in Bucuresti, aici unde a fost inchis in Arestul Central. Criminalul din Caracal, asa cum a fost numit, urmeaza sa fie supus unei analize psihocomportamentale.

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a dat primele detalii cu privire la crimele de la Sapoca acuzan undele deficiențe in respectarea fișei postului. Pacienții nu ar fi trebuit sa aiba la indemana obiecte contondente iar criminalul a fost plasat in acelaș pat cu un alt pacien deși in salon mai erau…