Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, vineri, arestarea preventiva a doi barbati acuzati de trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, unul dintre inculpati a inființat o cultura de canabis, iar al doilea inculpat a vandut droguri consumatorilor din Dolj și Olt. Procurorii DIICOT…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Actul normativ prevede majorarea valorii tichetelor de masa pe care angajatorii le pot oferi salariaților, de la 20 de lei la…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, incarcerarea intr-un penitenciar din Romania a unui craiovean de 39 de ani, condamnat in Italia la cinci ani si patru luni de inchisoare in trei dosare penale. Este vorba de doua dosare de fraude cu carduri de credit si unul de talharie. Craioveanul…

- Dosarul in care fostul ministru al finantelor Darius Valcov e acuzat ca a adunat un adevarat tezaur din infractiuni de coruptie a implinit, luna aceasta, 7 ani de cand se judeca la Curtea Suprema. Azi, instanta ar putea decide reluarea procesului de zero. Dupa ce in 2018 a fost condamnat de Inalta Curte…

- Zi decisiva pentru fostul demnitar care a incercat sa scape de executarea pedepsei de 6 ani cu inchisoare in dosarul Gala Bute. Judecatorii din capitala Bulgariei vor examina contestația facuta de ea, iar in cazul in care o vor respinge, Udrea va fi predata autoritaților romaneMarți, 10 mai, Curtea…

- Un complet de cinci judecatori de la instanța suprema ar putea stabili, luni, daca va continua judecata apelurilor din dosarul in care Darius Valcov a primit deja opt ani cu executare in prima faza a procesului sau daca prima decizie va fi anulata definitiv iar judecata reluata de la zero. Instanța…

- Un complet de cinci judecatori de la instanța suprema ar putea stabili, luni, daca va continua judecata apelurilor din dosarul in care Darius Valcov a primit deja opt ani cu executare in prima faza a procesului sau daca prima decizie va fi anulata definitiv iar judecata reluata de la zero. Instanța…

- Raisa Ladin, soacra Dalidei din serialul "Las Fierbinti", actrita Ecaterina Ladin, a fost arestata pentru 30 de zile, potrivit judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti. "In baza art. 226 alin. 1 raportat la art. 223 alin. 2 C.pr.pen. admite propunerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si…