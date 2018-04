Stiri pe aceeasi tema

- Previziuni sumbre! Avocatul Gheorghe Piperea, cunoscut pentru pozitiile critice la adresa conducerii Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si pentru faptul ca i-a aparat pe clientii cu credite in franci elvetieni impotriva practicilor abuzive ale bancilor, lanseaza un avertisment dur.

- Avocatul Gheorghe Piperea, profesor de drept comercial, fost consilier al premierului Mihai Tudose, lanseaza un avertisment dur: "Incepe criza economica reala (nu aia cantata propagandistic de BNR, de libertarienii din PNL si de #rezistenti)." Piperea prezinta datele concrete care arata ca situatia…

- „In 2009 criza am creat-o noi ca tara. Nu cred ca Romania se afla intr-o astfel de situatie, nu cred ca urmeaza o criza economica. Noi astazi suntem dependenti in proportie de 80% de celelalte state europene. Trebuie sa variem foarte mult economic, mai exista si alte piete pe care sa ne dezvoltam",…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca Romania nu se afla in situatia de a trece printr-o criza economica, iar tara noastra este dependenta in proportie de 80% de celelalte state din Uniunea Europeana. „In 2009 criza am creat-o noi ca tara. Nu cred ca Romania se afla…

- Vicepreședintele PSDNicolae Banicioiu a declarat joi, intr-o intervenție telefonica la Antena3, ca va candida pentru postul de președinte executiv al partidului, precizand ca se bucura de sprijinul mai multor membri, nu numai de sprijinul lui Mihai Tudose.„Doamna, vor fi multe persoane care…

- Mai multe editați, printre care și treu școli din Alba au fost depistate de inspectorii ITM cu persoane care fara contracte individuale de munca incheiate in forma scrisa. Au fost aplicata 1 amenda de 5.000 lei și 13 avertismente. In domeniul relatiilor de munca au fost controlte 50 de unitați cu 2.402…

- Criza din domeniul ocuparii forței de munca in Occident a fost analizata științific. Concluzia a surprins pe mulți: nu este necesar sa lucram in lumea moderna, pentru ca este lipsit de orice sens și chiar daunator. Aceasta idee este paradoxala doar la prima vedere, deoarece are dovezi convingatoare…

- "Sunt convins ca investitiile trebuie prioritizate astfel incat acestea sa sprijine cresterea economica. Investitiile in infrastructura (de educatie, de sanatate, dar si rutiera) au nu numai un rol economic, ci si unul social. Romania are cea mai mare disparitate regionala dintre statele UE. Chiar si…