Avocatul general al CJUE/migranţi: Ungaria, Polonia şi Cehia încalcă dreptul UE Ignorarea obligatiei de a prelua solicitanti de azil intrucat este ''nebinevenita sau nepopulara este un prim pas periculos'' catre o distrugere a societatii ordonate si structurate guvernate de statul de drept, a sustinut Avocatul general al CJUE, Eleanor Sharpston. Jurista europeana a respins argumentul conform caruia preluarea solicitantilor de azil in numar mare ar impiedica cele trei state membre in cauza sa apere siguranta si bunastarea propriilor cetateni. CJUE, care nu este constransa de opinia Avocatului general, se va pronunta asupra acestei chestiuni la o data ulterioara. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

