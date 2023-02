Stiri pe aceeasi tema

- Andrew și Tristan Tate au ramas in arest, dupa ce judecatorii au decis sa le respinga contestațiile. Gliga Constantin Ioan, avocatul celor doi milionari, a marturisit care a fost prima lor reacție dupa ce au aflat sentința. Iata ce dezvaluiri a facut avocatul fraților Tate!

- Andrew și Tristan Tate au așteptat 5 ore la Curtea de Apel București, pentru a obține verdictul dat de judecatori. Cei doi frați vor ramane, momentan, in arest, dupa ce magistrații le-au respins cererea de a fi judecați in libertate. Ce ținuta a purtat avocatul celor doi afaceriști. Motivul invocat…

- Frații Tate ar putea fi eliberați, in cazul in care Curtea de Apel București va aproba, astazi, cererea acestora de punere in libertate. Andrew și Tristan Tate, insoțiți de doua tinere femei care ar fi lucrat in complicitate cu ei, au fost aduși la sediul Curții de Apel. The post Frații Tate ar putea…

- Andrew și Tristan Tate au facut inconjurul lumii, dupa ce s-a aflat vestea ca cei doi frați au fost arestați. Cu toții au auzit de ei, insa cați știu cine sunt parinții celor doi? Mama lor, Eileen Tate, a ieșit in public și a spus ce parere are despre problemele cu legea ale ...

- Andrew și Tristan Tate au angajat un avocat de renume pentru a-i apara in fața acuzațiilor grave dupa ce au fost arestați. Cine este Constantin Eugen Vidineac, cel in care iși pun milionarii toata speranța. Ce studii are și de cat timp activeaza in domeniu.

- Eugen Vidineac, avocatul fratilor Andrew si Tristan Tate, arestați preventiv pentru trafic de persoane și viol, a declarat sambata ca cei doi incearca sa isi demonstreze nevinovatia și vor ajuta organele de ancheta pentru a afla adevarul, transmite News.ro . „Ei nu merg pe o atitudine de recunoastere,…

- Anchetatorii care au percheziționat vila din Voluntari a fraților Andrew și Tristan Tate au gasit, pe langa arme, bani și mașini de lux, și o gorila facuta din dolari. Imagini de la descinderi au fost facute publice.

- Procurorii DIICOT au emis primul comunicat cu noi informații despre dosarul in care sunt cercetați frații Tate, care au fost reținuți pentru 24 de ore noaptea trecuta. Andrew și Tristan Tate sunt doi dintre cei patru suspecți audiați și reținuți joi sub acuzațiile de „constituire a unui grup infracțional…