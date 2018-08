Stiri pe aceeasi tema

- Fostul judecator Stan Mustata, aflat in inchisoare pentru luare de mita, a murit, miercuri, la Spitalul 'Carol Davila', in urma unui infarct miocardic, a declarat, joi, pentru AGERPRES, avocata lui, Lorette Luca, care a precizat ca va face plangere penala impotriva conducerii Penitenciarului Jilava…

- Anuntul a fosta facut la Antena 3, de catre avocata sa, Lorette Luca. Aceasta a relatat ca Mustata a fost transferat la 2:00 noaptea de la Penitenciarul Rahova, la Penitenciarul Giurgiu, desi starea sa de sanatate era deteriorata. Conform avocatei, fostului judecator i s-a facut si mai rau, el avand…

