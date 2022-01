Avocatul familiei Raisei cere audierea celeilalte fetițe lovită de polițistul de la secția 5, pe trecerea de pietoni Avocatul familiei Raisei, fetița moarta in accidentul de circulație produs de agentul de poliție de la secția 5 pe bulevardul Laminorului, cere audierea celeilalte fetițe, Marina, ranita in urma accidentului. Avocatul Adrian Cuculiș, care reprezinta familia Raisei, a cerut procurorului de caz audierea Marinei, care nu se mai afla in spital, și este intr-o stare […] The post Avocatul familiei Raisei cere audierea celeilalte fetițe lovita de polițistul de la secția 5, pe trecerea de pietoni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Adrian Cuculis, avocatul familiei Raisei, fata ucisa de un politist pe o trecere de pietoni din zona Laminorului din Bucuresti a facut public faptul ca autorul accidentului a trimis familiei victimei o scrisoare in care isi cere scuze pentru tot ce a facut.

- Agentul Constantin Popescu a transmis o scrisoare familiei Raisei, fetița ucisa in accident, prin intermediul avocatului familiei, Adrian Cuculis. Aparatorul a dat publicitații scrisoarea, in care polițistul iși cere iertare și susține ca “regreta profund” tragedia pe care a provocat-o. Adrian Cuculis…

- Constantin Popescu, agentul de la secția 5 care a spulberat, cu mașina de poliție, cele doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului, a fost audit, joi, la Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 1. El a mai fost chemat la audiere, insa le-a transmis procurorilor ca nu se simte…

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a avut luni prima reactie in cazul accidentului in care un politist a lovit doua fetite, in Bucuresti, una dintre ele murind. Ministrul a afirmat ca regreta enorm aceasta tragedie, ca sentimentul este unul cutremurator si ca ”vorbim de o fapta ireparabila”. Bode…

- Au inceput audierile in cazul tragicului accident in care doua fetițe au fost spulberate pe trecerea de pietoni de un polițist de la Secția 5 de Poliție din Capitala. La audieri, martorii au facut și ei marturii șocante, a dezvaluit, sambata, Adrian Cuculis, avocatul familiei Raisei. “Ancheta se desfașoara…

- Polițistul care a lovit cele doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului din București a fost pus sub control judiciar de procurori. Dupa audierile de la Parchet, cand jurnaliștii au incercat sa ii puna intrebari., polițistul a fost violent, i-a bruscat și i-a impins, ca sa scape de…

- Secția 5 Poliție din Capitala, unde lucra agentul care a spulberat cu mașina doua fetițe pe trecerea de pietoni, s-a transformat in “batalion disciplinar de cadre” pentru conducerea Poliției Capitalei. Secția 5 Poliție a fost frecvent, in ultimii 20 de ani, in mijlocul unor scandaluri penale. De la…

- Polițistul care a lovit doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului din Capitala, una dintre ele pierzandu-și viața, are 30 de ani și a lucrat in Anglia pana in 2016. El și-a luat permisul de conducere in Romania in 2012 și l-a preschimbat in Anglia, in 2016. Constantin Popescu este…