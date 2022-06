Avocatul Eugen Sîrb din Ineu pledează pentru eternitate Un cunoscut avocat din Ineu a plecat sa pledeze la o curte mult mai inalta. Eugen Sirb a parasit prea curand aceasta lume, la doar 52 de ani. Cei care l-au cunoscut și apreciat au anunțat trista veste pe o rețea de socializare. „Din pacate locuința morților și-a cerut din nou tributul! Chiar daca a […] The post Avocatul Eugen Sirb din Ineu pledeaza pentru eternitate appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

