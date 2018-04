Veronel Radulescu, avocatul Elenei Udrea, a declarat vineri ca fostul ministru a primit in Costa Rica un carnet de refugiat valabil pe un an, iar acest statut o protejeaza de o eventuala extradare. "In prezent, doamna Elena Udrea a primit din partea statului Costa Rica statutul de refugiat politic in baza Conventiei pentru refugiati din 1956. (...) In 21 martie, s-a acordat acest statut, care o protejeaza de eventualele cereri de extradare. (...) Pe de alta parte, odata ce a primit carnetul de refugiat, are acest statut. Este adevarat ca e pe un an de zile. Urmeaza sa se efectueze in continuare…