- Elena Udrea s-a prezentat astazi la instanța de judecata din Blagoevgrad, Bulgaria, pentru procesul in care se discuta mandatul de extradare emis de statul roman pe numele fostului ministru. Judecatorii bulgari din Blagoevgrad au amanat pentru sambata, la ora 14.00, procesul Elenei Udrea, potrivit surselor…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi seara, 7 aprilie, ca se teme ca fata lui cea mare, Ioana Basescu, ar putea sa fie trimisa la inchisoare, printr-un verdict definitiv al justiției. Ioana Basescu a primit 5 ani de inchisoare cu executare, in prima instanța, in dosarul finantarii campaniei…

- Cine este barbatul cu care a fugit Elena Udrea din Romania. Cu cateva ore inainte de sentința judecatorilor, aceasta parasea țara alaturi de acest barbat, intr-o limuzina de lux. Amintim ca ea plecat in ziua in care Inalta Curte de Casație și justiție a condamnat-o definitiv la șase ani de inchisoare…

- Elena Udrea nu a fost gasita la domiciliu de politistii care trebuie sa o duca la penitenciar. Buzoianca Elena a fost condamnata, joi, de Inalta Curte de Casație la 6 ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”, potrivit sentinței pronunțate de complet in sala de judecata. Decizia e definitiva. Instanța…

- Update: Poliția a ajuns acasa la Elena Udrea. Dupa proceduri aceștia o vor lua și o vor duce la penitenciar.Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi ce se intampla in perioada urmatoare in procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si…

- Elena Udrea a fost condamnata joi de Inalta Curte de Casație la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, potrivit sentinței pronunțate de complet in sala de judecata. Decizia e definitiva. Instanța a respins constestația in anulare și a menținut sentința de 6 ani inchisoare.Elena Udrea trebuie sa plateasca…

- Elena Udrea a fost condamnata la sase ani de inchisoare cu executare, in dosarul Gala Bute. Decizia, care nu mai poate fi contestata, a fost luata joi de instanța suprema. Un complet format din cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins joi, ca nefondate, contestatiile in anulare…

- Inalta Curte de Casație și Justiție va decide, astazi, ce se va intampla cu procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. DNA a cerut rejudecare dosar pentru ac cei implicați sa primeasca pedepse mai mari, acesta s-a razgandit și cere…