Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef din cadrul Serviciului Roman de Informații (SRI), Florian Coldea, s-a prezentat, luni dimineața, la o secție de poliție din Voluntari, pentru semnarea controlului judiciar. Masura impusa in cazul sau de catre procurorii DNA, dupa audierile-maraton de joia trecuta, incheiate spre dimineața…

- Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, cercetat sub control judiciar de procurorii DNA, s a prezentat in aceasta dimineata la Politie. In fata jurnalistilor, generalul r Florian Coldea nu a facut declaratii concrete cu privire la dosarul cauzei. Coldea a spus,…

- Generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbrava au fost chemați in fața procurorilor pentru a da explicații intr-un dosar extrem de grav. Coldea ar fi suspect intr-un dosar de trafic de influența in instanțe, ca urmare a unei plangeri depuse de omul de afaceri Catalin Hideg. La audieri au ajuns și alți…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au plecat in prima vacanța impreuna, dupa ce omul de afaceri a scapat de controlul judiciar. Iata unde și-a dus iubita, dar și ce imagini au postat cei doi indragostiți pe rețelele de socializare!

- Beatrice Comaniceanu a oferit mai multe detalii despre dosarul in care este implicat Florin Salam. Manelistul a fost eliberat din arestul poliției și plasat sub control judiciar pentru o perioada de doua luni. Ce va trebui sa faca in acest timp!

- Florin Salam, reținut pentru ca ar fi inșelat mai multe persoane de la care ar fi luat bani, dar nu a mai mers la acele evenimente, a fost pus sub control judiciar.Cantarețul de manele Florin Salam a fost ridicat de acasa, joi dimineața, și dus la audieri la Sectia 2 Poliție din Capitala.…

- Cantarețul de manele a declarat ca „se va face curațenie imediata”, iar despre banii de la evenimentele la care nu s-a mai prezentat a spus ca „sunt dați inapoi”.Florin Salam a fost reținut! Manelistul este cercetat intr-un nou dosar de inșelaciunePolitistii Direcției Generale de Politie a Municipiului…