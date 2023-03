Avocatul Cuculis ne învață cum să scoatem bani din Pilonul 2! Ce facem dacă suntem refuzați Retragerea de bani din Pilonul 2 de Pensii este un coșmar pentru majoritatea romanilor și asta pentru ca nu este ințeles pe deplin și mai ales nu știu oamenii unde pleaca cei 3,75% din taxele pe care aceștia le platesc catre stat alaturi de CASS și alte taxe pe salarii, susține avocatul Adrian Cuculis. Astfel, este o intreaga dezbatere și preocupare daca retragerea banilor de la pilonul 2 este posibila sau nu. De asemenea, daca pensia privata se poate retrage și care sunt condițiile ori daca retragerea banilor de la pilonul 2 are efecte negative asupra viitorului pensionar. Avand in vedere aceste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

