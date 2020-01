Avocatul cu precizie de lunetist!

Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație in cazul Caracal. Gheorghe Dinca a declarat ca nu ar fi ucis-o pe Luiza Melencu, așa cum a declarat la inceputul cazului din Caracal, cu doar cateva zile inainte de trimiterea dosarului in instanța.

- Liviu Dragnea a fost adus, marți dimineața, de la Penitenciarul Rahova la sediul instanței supreme, pentru dezbaterea recursului in casație formulat fața de condamnarea de 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare din dosarul DGASPC.Citește și: Proiectul PNL pentru interzicerea cumularii…

- Barbatul de 22 ani care duminica, 24 noiembrie 2019, a fugit din biroul sectiei de politie Caracal in care era audiat a fost gasit joi, 28 noiembrie 2019, dupa ce chiar el si-a anuntat avocatul. Cu trei ani in urma de asemenea a fugit si ulterior s-a predat.

- Un expert independent care lucreaza în colaborare cu biroul ONU pentru drepturile omului estimeaza ca în jur de 100.000 de copii sunt ținuți în tabere pentru migranți, în SUA, scrie Japan Times. Avocatul pentru drepturile omului Manfred Nowak a declarat luni ca SUA reține…

- Lev Parnas, un om de afaceri ucraineano-american pus sub acuzare care are legaturi cu avocatul personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, este pregatit sa raspunda solicitarilor de a depune oficial marturie venite de la cei care conduc ancheta din Congres pentru destituirea presedintelui, a declarat…

- Un medic se intalnește cu un vechi prieten, avocat, in vacanța pe Riviera Franceza. Doctorul: – Salut, ce vant te aduce pe aici? Avocatul: – Pai… mai știi darapanatura aia de cabana la Predeal pe care am cumparat-o? A luat foc și cu banii de la asigurari am venit sa ma relaxez, ca oricum n-am […]

- Anunț de ultima ora facut de avocatul lui Gheorghe Dinca, dupa ce bestia de la Caracal a ajuns din nou in fața magistraților pentru prelungirea mandatului de arestare preventiva."Dosarul va fi trimis in judecata in cel mult o luna de zile pentru ca altfel, conform Constituției, inculpatul…

- Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Vlad Rosca, s-a prezentat, astazi, la Procuratura Anticoruptie si le-a solicitat procurorilor sa amane audierile peste trei saptamani, astfel ca fostul lider democrat sa se prezinte personal.Publika.