Avocatul Cristian Clipa s-a înscris în PSD Timișoara Cristian Clipa, avocatul devenit mai cunoscut publicului in acest an, dupa ce a contestat in instanța modificarile aduse de Consiliul Local Timișoara regulamentului de parcare Timpark, s-a inscris in Partidul Social Democrat. „Anunț cu bucurie ca, dupa o serie de discuții, domnul avocat Cristian Clipa a decis sa ni se alature in organizația PSD Timișoara. […] Articolul Avocatul Cristian Clipa s-a inscris in PSD Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

