Ieri, Alina Elena, fata ucisa cu sange rece in Mangalia, de cea mai buna prietena a ei, Loredana Atanasoaie, a fost condusa pe ultimul drum. Pe ucigașa ei o așteapta ani grei in spatele gratiilor. Potrivit informațiilor, daca magistrații nu vor da dovada de clemența, atunci ar putea sa iși petreaca pana la 20 de ani in inchisoare. Ce spune avocatul care i-a preluat cazul.