Avocatul Biriș pune o întrebare fundamentală: ”PNRR, pa?” Actuala criza guvernamentala ar putea pune in pericol Planul Național de Redresare și Reziliența, proaspat evaluat pozitiv de Comisia Europeana, considera avocatul Gabriel Biriș, specializat in fiscalitate. Conform acestuia, PNRR poate fi pus in aplicare doar printr-o OUG in 30 de zile de la aprobarea planului, ori guvernul interimar de acum nu poate emite OUG ci doar HG și ordine de ministru. Iata postarea intreaga a lui Biriș: ”PNRR, pa? Citesc in Constitutie, la art 110(4): “Guvernul al carui mandat a incetat potrivit alineatelor (1) si (2) indeplineste numai actele necesare pentru administrarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

