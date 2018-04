Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au declarat vineri ca Alina Bica nu a primit statutul de refugiat politic in Costa Rica, asa cum sustine avocatul acesteia, fosta sefa a DIICOT fiind solicitant cu un carnet provizoriu care expira in ianuarie 2019. Magistratii au respins cererea…

- Avocatul Alinei Bica a anuntat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca fosta sefa a DIICOT a primit din luna ianuarie statutul de refugiat politic in Costa Rica si solicita sa fie audiata prin videoconferinta in procesul ANRP, in care este judecata alaturi de omul de afaceri Dorin Cocos…

- UPDATE Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au respins, vineri, cererea Elenei Udrea de a fi audiata prin videoconferința din Costa Rica, dar și solicitarea acesteia de a fi judecata ca refugiat politic. Instanța a reținut ca fostul ministru nu are acest statut. Avocatul Elenei Udrea…

- Un procuror de la DNA a declarat vineri la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca, din documentele depuse in instanta de avocatul Elenei Udrea, nu rezulta ca aceasta a primit statutul de refugiat politic in Costa Rica. "Nu rezulta nicaieri din acel document ca i s-a dat statutul de refugiat. A fost…