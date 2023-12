Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu este audiat, vineri, la DNA, in dosarul achiziției de vaccinuri Anticovid. Voiculescu a venit cu documente in care arata ca nu a semnat niciun contract, ba mai mult, cand luau deciziile de achiziție a milioanelor de doze de vaccinuri, fostul premier Florin…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu va fi audiat astazi, 8 decembrie, de procurorii anticorupție, in dosarul achizitiei de vaccinuri din pandemie, in care mai sunt vizati fostul premier Florin Citu si fostul ministru al Sanatatii Ioana Mihaila, transmite News.ro.Vlad Voiculescu este așteptat…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a admis ca exista o problema de imagine a partidului din cauza lui Florin Cițu si a precizat ca PNL va vota pentru ridicarea imunitatii parlamentare in cazul acestuia.„Este o chestiune pe care am discutat-o in prima zi cu domnul Florin Citu si consider ca este o chestiune…

- Votul privind ridicarea imunitații se regasește pe ordinea de zi a ședinței de plen a Senatului, care va incepe astazi, 29 noiembrie, de la ora 12.00.Luni, cand a mers alaturi de avocați pentru a studia dosarul, Florin Cițu a precizat ca le va cere colegilor senatori sa voteze ridicarea imunitații deoarece…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a transmis, marți, procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, cererile de urmarire penala formulate de președintele Klaus Iohannis impotriva foștilor miniștri ai Sanatații, Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila. Aceste demersuri…

- Tudor Ciuhodaru, medic primar medicina de urgenta, a comentat, la Antena3 CNN, detaliile ținute ascunse de pe bonurile de comanda ale vaccinurilor care fac acum obiectul unei ample anchete a DNA in care sunt vizati fostul premier Florin Citu respectiv foștii miniștrii ai Sanatatii Vlad Voiculescu si…

- Profesoara de politici publice comparate la Universitatea LUISS Guido Carli din Roma, Alina Mungiu-Pippidi susține, intr-un interviu pentru Libertatea, ca ancheta DNA trebuie sa demonstreze ca Florin Cițu și Vlad Voiculescu au primit un comision pentru a cumpara vaccinurile anti-COVID. In caz contrar,…