- Dupa celebrul episod al „contesei digitale" prinsa beata si drogata la volan, acum o noua vedeta a calcat stramb. Este vorba despre Xonia, care a fost trasa de dreapta de un echipaj de politie pe o strada din Sectorul 2. Oamenii legii au constatat ca interpreta consumase alcool, dar si substante interzise. …

- Apar noi detalii in cazul barbatului acuzat ca a ucis o fetița de 12 ani și i-a ascuns cadavrul in lada canapelei dintr-un apartament inchiriat in sectorul 4 al Capitalei. El le-a cerut anchetatorilor olandezi sa nu il extradeze in Romania. Ofițerii romani au trimis deja toate documentele necesare pentru…

- Marcel Serbuc, suspectul in cazul mortii fetitei de 12 ani a fost prins in Olanda, intr-o actiune comuna a Politiei Romane si cea din Olanda. Pe 3 iunie, politistii Sectiei 16 au fost sesizati de proprietarul unui apartament din Capitala cu privire la faptul ca a gasit in lada canapelei un sac din plastic,…

- Apar noi amanunte in cazul fetei,, de 12 ani ucise și gasita in lada unei canapele intr-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei. Barbatul suspectat de uciderea fetite i-a spus propriei mame ca a facut ”un lucru foarte grav”. Cand și-a sunat mama el a recunoscut ca a omorat-o pe fiica concubinei sale.…

- Mama fetei de 12 ani ucisa si ascunsa in lada unei canapele a fost lasata in libertate de procurori, dupa ce a fost audiata, vineri, timp de mai multe ore, la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Potrivit unor oficiali ai Parchetului, femeia a dat o declaratie coerenta in fata procurorilor,…

- Ancheta extrem de dificila in cazul unei crime.Este vorba despre un cadavru care a fost descoperit in lada unei canapele. Apartamentul era inchiriat de un cuplu cu o fetita.Politistii cred ca trupul gasit intr un sac, ascuns in lada unei canapele, ar apartine unei copile de 12 ani si nu unei femei mature,…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au inceput urmarirea penala in cazul femeii gasite decedata in lada unui pat, intr un apartament din Sectorul 4 Bucuresti.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, la data de 03.06.2023, politistii Sectiei…

- Trupul neinsufletit al unei femei de 35 de ani a fost gasit ascuns in lada unui pat dintr un apartament din Sectorul 4 al Capitalei.Cadavrul a fost gasit de proprietarul locuintei, alertat de o vecina ce s ar fi plans de miroul greu de suportat ce venea din apartament. Barbatul a venit la apartament…