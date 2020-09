Avocații rup din piața notarilor – vor certifica documente și solicita înscrisuri de la autorități în numele clienților O serie de documente, in special declarațiile pe proprie raspundere de diferite tipuri, precum declarația pe proprie raspundere solicitata firmelor la inregistrarea la Registrul Comerțului, vor fi certificate de avocați. Totodata, solicitarea unor inscrisuri, precum cazierul judiciar sau actele de stare civila, vor putea fi eliberate și avocatului in calitate de reprezentant al clientului, pe baza imputernicirii avocațiale. Prevederile sunt incluse intr-un proiect legislativ inițiat de senatori din mai multe partide, de profesie avocați sau juriști, și care a fost adoptat marți, prin vot final… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

