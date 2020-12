Avocații din Romania se solidarizeaza in cazul colegului lor Robert Roșu, condamnat in dosarul Ferma Baneasa. Ei protesteaza in acest moment in mai multe județe din țara pentru ca exista pericolul ca de acum incolo oricare dintre ei sa fie bagat in pușcarie pentru ca iși fac meseria de avocat. Protestele vin și in contextul in […] The post Avocații protesteaza in țara. „Daca judecatorii tac, avocații nu mai tac”. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .