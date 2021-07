Avocaţii maramureșeni se implică în campania de vaccinare Avocații maramureșeni se implica in campania de vaccinare anticovid. Ei se vor deplasa in satele județului la fiecare sfarșit de saptamana pentru a-i convinge pe oameni sa se imunizeze. Reprezentanții Baroului Maramureș au constatat ca cetațenii nu se inghesuie sa se vaccineze si au decis sa se implice in aceasta campanie de imunizare impotriva Covid […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

