Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump a spus, marti, ca a primit o scrisoare de la procurorul special care se ocupa de cazul sau, Jack Smith, prin care a fost informat ca este suspectul principal in cazul revoltei de la Capitoliu, din 6 ianuarie 2021, relateaza AFP și Politico. „Aceasta procedura…

- Echipa de avocati a fostului presedinte Donald Trump i-a cerut judecatorului care supervizeaza cazul documentelor clasificate pastrate la domiciliul sau din Florida sa amane procesul, potrivit unui document depus luni seara. Acestia au argumentat ca nu exista „niciun motiv pentru un proces accelerat”,…

- Donald Trump a parasit sala de la un tribunal din Miami, fara nici o restricție, dupa audiere, inițial el fiind reținut intr-un dosar de pastrare ilegala a unor documente de securitate naționala. Fostul președinte american Donald Trump a fost reținut marți la un tribunal din Miami pentru a raspunde…

- Distribuie Fostul președinte Donald Trump a fost plasat in arest, iar procedura de arestare a sa și a coacuzatului sau Walt Nauta a fost finalizata,... The post Donald Trump, arestat in Miami, inainte de audierea in cazul Mar-a-Lago appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Doi dintre avocatii fostului presedinte Donald Trump au demisionat, vineri, in contextul deciziei Departamentului Justitiei de a-l inculpa din cauza detinerii neautorizate de documente clasificate.

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, atunci Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar obține 31,1% – arata sondajul prezentat astazi de compania IMAS. Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) ar obține 27,5% din voturi, informeaza tribuna. Partidul „Șor” ar acumula 9,2%.…