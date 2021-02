Stiri pe aceeasi tema

- Avocatii liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnîi au facut vineri recurs la pedeapsa cu închisoarea impusa la 2 februarie pentru încalcarea termenilor unui control judiciar, transmite EFE. Navalnîi are de executat 2 ani și opt luni de închisoare. Tribunalul Urban…

- Avocatii liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnii au facut vineri recurs la pedeapsa cu inchisoarea de trei ani si jumatate impusa la 2 februarie pentru incalcarea termenilor unui control judiciar, transmite EFE, potrivit AGERPRES. Tribunalul Urban din Moscova va analiza apelul la 20 februarie,…

- „Ministerul de Externe a declarat astazi ‘persona non grata’ un angajat al Ambasadei ruse la Berlin”, a transmis ministerul intr-un comunicat, citat de agenția de presa RADOR .„Rusia a expulzat cațiva diplomați ai UE, inclusiv unul de la Ambasada Germaniei. Aceasta decizie nu a fost justificata in niciun…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a calificat marti drept ''inacceptabila'' condamnarea opozantului rus Aleksei Navalnii si a cerut ''eliberarea imediata'' a acestuia, relateaza AFP. ''Condamnarea lui Aleksei Navalnii este inacceptabila. Un dezacord politic…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a cerut marti eliberarea imediata a opozantului rus Aleksei Navalnii, solicitare ce survine cu doua zile inainte de vizita sa la Moscova, relateaza AFP. ''Condamnarea lui Aleksei Navalnii incalca angajamentele internationale ale Rusiei in cea ce priveste…

- Parchetul rus a anuntat luni ca sustine cererea Administratiei penitenciarelor de a comuta pedeapsa cu suspendare impotriva opozantului Aleksei Navalnii intr-o pedeapsa cu executare, transmite Reuters.

- Ședința de judecata in cazul lui Aleksei Navalnii are loc la secția de poliție din Himki, acolo unde ieri, 17 ianuarie, a fost adus dupa ce a fost reținut la aeroport. Avocata, Olga Mihailov, a fost anunțata despre asta cu cateva minute inainte de inceperea ședinței.

- O ancheta pentru ”frauda pe scara larga” a fost deschisa in Rusia, vizandu-l pe opozantul Alexei Navalnii, care este in convalescenta in Germania dupa ce ar fi fost otravit, au anuntat autoritatile de la Moscova. Navalnii denunta o “isterie” a Kremlinului, informeaza AFP.