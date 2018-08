Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul special Robert Mueller a oferit posibilitati pentru audierea presedintelui SUA, Donald Trump, in investigatia privind presupusele contacte cu Rusia in campania electorala din 2016, afirma surse citate de site-ul agentiei Associated Press, conform mediafax. In negocierile privind…

- Procurorul special Robert Mueller a oferit posibilitati pentru audierea presedintelui SUA, Donald Trump, in investigatia privind presupusele contacte cu Rusia in campania electorala din 2016, afirma surse citate de site-ul agentiei Associated Press.

- Procurorul special, Robert Mueller, s-a oferit sa reduca numarul intrebarilor privind obstructionarea justitiei pentru Donald Trump, dar doreste sa il chestioneze pe presedinte in persoana, conform unor surse CNN, transmite News.ro . Avocatii presedintelui s-au oferit anterior sa ii trimita procurorului…

- Inalti consilieri ai presedintelui american Donald Trump se confrunta cu apeluri din partea criticilor de a demisiona, dupa ce liderul de la Casa Alba s-a situat in mod public de partea sefului statului rus Vladimir Putin si impotriva comunitatii serviciilor de informatii americane pe tema acuzatiilor…

- Fostul secretar de stat al SUA Madeleine Albright si alti 15 fosti ministri de externe din intreaga lume i-au cerut presedintelui american Donald Trump sa-si consolideze "relatia pe cale de deteriorare" cu aliatii occidentali, avertizandu-l totodata ca ar fi o "greseala grava" sa ignore amenintarea…

- Investigatia procurorului special Robert Mueller privind presupusele contacte ale echipei electorale a presedintelui Donald Trump cu Rusia ar putea avea diverse efecte juridice pentru actualul lider de la Casa Alba, putand conduce chiar la procedura demiterii, comenteaza cotidianul New York Times.…

- Investigatia procurorului special Robert Mueller privind presupusele contacte ale echipei electorale a presedintelui Donald Trump cu Rusia ar putea avea diverse efecte juridice pentru actualul lider de la Casa Alba, putand conduce chiar la procedura demiterii, comenteaza cotidianul New York Times.

- Echipa procurorului special Robert Mueller a recunoscut ca nu il poate inculpa pe Donald Trump, indiferent ce dovezi ar putea aduna impotriva lui in ancheta privind ingerinta Rusiei, a declarat miercuri avocatul presedintelui, Rudy Giuliani, transmite AFP preluat de agerpres. Fostul primar al…