Echipa juridica a presedintelui Joe Biden a gasit un alt lot de documente guvernamentale in momentul in care a facut cautari intr-o a doua locatie, dupa ce initial gasise materiale confidentiale intr-un birou privat folosit de actualul presedinte, au declarat pentru CNN persoane informate in acest sens, potrivit news.ro.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.