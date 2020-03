Avocaţii lui Assange cer eliberare pe cauţiune Avocatii fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, incarcerat in prezent intr-o inchisoare din Marea Britanie, intentioneaza sa ceara miercuri unui tribunal din Londra eliberarea acestuia pe cautiune, argumentand ca el risca sa contracteze COVID-19 in inchisoare, potrivit dpa. Reprezentanti ai miscarii "Nu-l extradati pe Assange!", sustinuta de WikiLeaks, au declarat ca avocatii vor arata in tribunal ca inchisorile britanice sunt pasibile de a deveni "epicentre de propagare a COVID-19 din cauza suprapopularii si a insusirii noului coronavirus de a se propaga in spatii inchise". Massimo… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

