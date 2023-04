Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg indeamna luni la "eliberarea imediata" a jurnalistului american Evan Gershkovich, arestat saptamana trecuta de Rusia, care-l acuza de spionaj, relateaza AFP. "Arestarea sa este foarte ingrijoratoare. Este important sa se respecte libertatea presei, drepturile…

- Antony Blinken, șeful diplomatiei americane, a vorbit la telefon, duminica, cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov despre Evan Gershkovich și Paul Whelan, cetațeni americani arestați in Rusia, relateaza CNN.

- Administratia de la Washington este in "contact direct" cu Guvernul Rusiei in cazul jurnalistului american Evan Gershkovich, arestat preventiv in Rusia sub acuzatia de spionaj, a comunicat joi seara Presedintia Statelor Unite, anunța Mediafax."Oficiali de la Casa Alba si din cadrul Departamentului…

- Tensiune enorma intre Statele Unite si Rusia. Un jurnalist american de la Wall Street Journal a fost arestat in Rusia de serviciile secrete si acuzat de spionaj. Celebra publicatie a cerut imediat eliberarea reporterului, iar Statele Unite au respins vehement acuzatiile. Daca va fi gasit vinovat, tanarul…

- Administratia de la Washington este "profund preocupata" de arestarea jurnalistului american Evan Gershkovich in Rusia, a declarat joi seara secretarul de Stat Antony Blinken, denuntand tentativele Kremlinului de "intimidare" si "reprimare", conform Mediafax."Administratia SUA este profund preocupata…

