- Dupa ce Andrew și Tristan Tate au fost eliberați și au ajuns acasa, in vila din București, mama celor doi a avut o prima reacție. Eileen le este alaturi celor doi și a ținut sa le mulțumeasca tuturor celor care i-au sprijinit pe milionari.

- Unul din cele mai ample scandaluri de trafic de persoane și grup crimnal organizat ii are in orim plan pe frații Tate, Andrew și Tristan. Puși sub acuzare șia restați in luna decembrie a anului trecut, cei doi parca sfideaza și la aceasta ora autoritațile și justiția romana, daca ne luam dupa mesajul…

- Echipa de avocati care ii reprezinta pe fratii Andrew si Tristan Tate a transmis, miercuri, dupa decizia definitiva de prelungire a mandatelor de arestare preventiva pe numele celor doi, ca decizia Curtii de apel Bucuresti este ”nelegala, lipsita de temeinicie si de probe”. Cei doi au un ”director…

- Bodyguardul fraților Tate a facut dezvaluiri importante despre ceea ce se intampla in casele lui Andrew și ale lui Tristan din Romania. In cadrul unui interviu pentru BBC, fostul ofițer de poliție Bogdan Stancu a dat detalii despre fetele aduse de cei doi și modul in care se desfașurau lucrurile.

- Nu este prima "vizita" diplomatica pe care o primesc controversații influenceri in arest. La finele anului trecut, imediat dupa ce au ajuns in spatele gratiilor, Andrew și Tristan Tate au fost vizitați de un reprezentant al Ambasada Marii Britanii, avand in vedere ca cei 2 au cetațenia Regatului Unit,…

- Anchetatorii efectueaza joi dimineața percheziții la locuințele fraților Andrew și Tristan Tate, care sunt acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol.