Avocații din București protestează față de mărirea CASS. Amenință cu greva generală Avocații din București amenința cu greva, pentru ca vor fi obligați sa achite contribuții majorate de asigurari de sanatate, dupa adoptarea noilor masuri fiscale ale Guvernului. ”Baroul Bucuresti- organ profesional care grupeaza si reprezinta interesele a peste 10.000 de avocati cu drept de exercitare a profesiei, constata cu regret, ca dupa 2 saptamani de dialog […] The post Avocații din București protesteaza fața de marirea CASS. Amenința cu greva generala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

