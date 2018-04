Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Focsani, cand a participat la inaugurarea Bazinului olimpic de polo, ca procesul de descentralizare sectoriala este intarziat, mentionand, in acest context, ca in programul de guvernare este inclus acest deziderat si ca ministrii…

- La sfarșitul anului trecut, avocații din Caraș-Severin au solicitat sprijinul Uniunii Naționale a Barourilor din Romania pentru achiziționarea unui sediu... The post Avocați fara sediu… appeared first on Renasterea banateana .

- 65 de protocoale erau in vigoare, la finalul anului trecut, intre SRI si institutii ale statului, in conditiile in care presedintia anunta astazi ca niciunul dintre acestea nu a fost incheiat la initiativa CSAT, ci a SRI sau a altor institutii. Cel mai controversat ramane cel din Justitie.…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ma gandesc cu groaza, punandu-ma in situația ambasadorului Statelor Unite la București, Hans Klemm, cum ar sta lucrurile daca ar fi schimbați șefii marilor parchete cu persoane nedispuse sa bata din calcaie, sa se ploconeasca și sa serveasca alte interese decat interesul…

- In favoarea actului normativ au votat 92 de senatori si unul a fost impotriva. Potrivit proiectului initiat de 16 parlamentari PNL, dispozitivele fixe sau mobile destinate masurarii vitezei se vor instala exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale Politiei rutiere.…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Cernat, transmite: Comisia Europeana va da Romania in judecata la Curtea Europeana de Justitie, daca Parlamentul de la Bucuresti va adopta amendamentele aduse Ordonantei de Urgenta 64/2016 din sectorul gazelor naturale, a declarat, marti, comisarul european…

- Comisia Permanenta a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a votat in unanimitate in luna ianuarie a acestui an semnarea declaratiei de aderare a UNBR la Protocolul de colaborare privind educatia juridica, initiata de Ministerul Justitiei, Ministerul Educatiei Nationale, CSM, Ministerul Public…