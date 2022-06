Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va demara din 1 iulie controale masive pentru verificarea veniturilor persoanelor fizice ca sursa a obtinerii averilor fiecarei persoane, a anuntat vineri șeful institutiei, Lucian Ovidiu Heius, in cadrul unei conferinte de presa. „Incepand cu 1 iulie,…

- Tinerii de la Liceului Teoretic "Tamasi Aron" au mers mai departe de bancile scolii si vor organiza vineri, 3 iunie, la Judecatoria Odorheiu Secuiesc procese simulate in mijlocul practicienilor dreptului. Avocatii, judecatorii, procurorii si grefierii vor sta, de aceasta data, in public, iar robele…

- Echipe ale Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor Municipiul Bucuresti CPCMB au realizat o actiune de control, pe 19 mai 2022, la Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA.In urma verificarilor, au fost aplicate 6 amenzi contraventionale in valoare totala de 50.000 lei si s au dispus masurile…

- Rusia a avertizat Statele Unite impotriva trimiterii de noi arme in Ucraina, a declarat ambasadorul Moscovei la Washington la televiziunea de stat rusa, informeaza luni Reuters. ‘Am subliniat inacceptabilitatea acestei situatii cand Statele Unite varsa arme in Ucraina si am cerut incetarea acestei practici’,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat, in ultimul mesaj postat pe retelele de socializare, cu privire la o ofensiva iminenta a fortelor rusesti in partea de est a tarii, potrivit CNN. „Trupele rusesti se pregatesc pentru o operatiune ofensiva in estul tarii noastre. Aceasta va incepe…

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse si unul dintre apropiatii lui Vladimir Putin, Dmitri Medvedev, a informat NATO, ca, in cazul in care Suedia si Finlanda se vor alatura organizatiei militare, Rusia va trebui sa-si stabilizeze apararea in regiune, inclusiv prin desfasurarea…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara avertizeaza ca, in ultima perioada, au fost active la nivelul pietei de asigurari din Romania, cu precadere pe clasa 15 de asigurari - Garantii, mai multe entitati care nu sunt autorizate sa desfasoare activitate de asigurare. Fii la curent cu cele mai…