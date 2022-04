Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii bulgari au cerut autoritatilor romane informatii despre inchisoarea in care a stat Elena Udrea in Romania, dupa ce avocații acesteia au susținut ca Udrea a fost amenințata cu moartea in inchisoare. Urmatorul termen de judecata a fost stabilit pentru 19 aprilie, la ora 14.30, potrivit Antena…

- Judecatorii bulgari au amanat pronuntarea sentintei in cazul fostului ministru al Transporturilor, Elena Udrea, cu cinci zile. Astfel, urmatorul termen de judecata a fost stabilit pentru 19 aprilie la ora 14.30. Judecatorii au cerut autoritatilor romane informatii despre inchisoarea in care a stat Elena…

- Fostul ministru Elena Udrea urmeaza sa fie audiata, miercuri, la Blagoevgrad de trei judecatori, in cadrul procesului de extradare. Decizia nu va fi definitiva și poate fi contestata la o instanța superioara. Elena Udrea va sta in arest preventiv cel puțin pana joi, cand va fi judecata contestația pe…

- Elena Udrea poate afla miercuri data la care va fi predata autoritaților romane. Aceasta va ajunge miercuri, la 14.30, in fața instanței din Blagoevgrad, Bulgaria, pentru mandatul de extradare catre Romania. Aceasta infațișare are loc cu cateva ore inainte ca Elena Udrea sa fie adusa la curtea de Apel…

- Fostul ministru Elena Udrea a incercat sa fuga din tara, insa de data aceasta nu a iesit cum se astepta. Fiind condamnata la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu, in dosarul Gala Bute, Elena Udrea a trecut granita pe la Giurgiu, inainte ca instanta sa anunte decizia. Dupa…

- Elena Udrea va petrece seara intr-un sediu de poliție din Bulgaria, iar maine va fi dusa in fața judecatorilor pentru a decide daca va fi arestata sau nu.Elena Udrea a parasit țara joi dimineața. Potrivit Poliției de Frontiera aceasta a ieșit din Romania cu mașina. Nu a fost oprita pentru ca nu avea…

- Elena Udrea a fost reținuta joi pe teritoriul Bulgariei, in apopiere de vama Kulata (Grecia). Fostul ministru a parasit joi dimineața Romania, in cursul zilei primind decizia de condamnare la 6 ani cu executare in dosarul „Gala Bute”. „In urma cooperarii dintre structurile specializate din cadrul Ministerului…

- Fostul ministru Elena Udrea a fost data oficial in urmarire generala, coform site-ului IGPR , dupa ce a fost joi dimineața condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”. Udrea nu a fost gasita nici la adresa din buletin, nici la adresa din Corbeanca unde locuia impreuna cu familia,…