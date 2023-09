Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca testarea antidrog a elevilor ar trebuie sa se faca, dar numai dupa ce totul este "foarte bine documentat" din punct de vedere tehnic si dupa ce se va vedea care sunt conditiile in care se va desfasura."Eu personal pledez ca acest lucru sa se faca dupa…

- Avocatul patronilor reținuți in cazul exploziilor de la Crevedia, declarații explozive la ieșirea la audieri: Acuza procurorii de show-ul catușelorAvocatul patronilor stației GPL de la Crevedia, inculpați in dosarul exploziilor din localitatea dambovițeana, a facut declarații explozive la ieșirea…

- Rasufla noi informații din interiorul Poliției, privind cazul șoferului drogat care a ucis doi tineri in 2 MaiIes la iveala noi informații din interiorul Poliției Romane, in cazul șoferului drogat, Vlad Pascu, care a ucis, cu mașina, doi tineri in localitatea 2 Mai! Sunt informații neștiute…

- Evenimentele care au avut loc in dimineața zilei de 19 august 2023, in Vama Veche, continua sa dezvaluie detalii șocante. In ciuda faptului ca Vlad Pascu a fost oprit de doua ori de oamenii legii, din pacate, tragedia de la 2 Mai nu a putut fi evitata. In urma cu puțin timp, a fost facut […] The post…

- Popescu Luminița este avocata lui Vlad Pascu. La scurt timp dupa ce tanarul a fost reținut pentru ca a produs tragedia din stațiunea 2 Mai, femeia ieșea și facea declarații despre familia acestuia. Ulterior, afirmațiile ei au fost desființate de informațiile aparute in presa.

- Ies la iveala noi informații halucinante in cazul șoferului drogat, Vlad Pascu, care a ucis doi tineri in 2 Mai! Avem parte de o rasturnare de situație, dupa declarațiile date de avocata tanarului. Apar noi informații despre ce a mai putut sa faca șoferul drogat care a ucis doi tineri in localitatea…

- Doi inspectori sociali in cadrul Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS) Ilfov au fost reținuți, joi, de catre procurorii anticorupție. Masura a fost luata in scandalul legat de „azilele groazei”. Cei doi inspectori sociali sunt acuzați de DNA de abuz in serviciu, daca funcționarul…

- Cazul barbatului din Chiajna care și-a sechestrat fetița amenințand ca o va omori și se va sinucide, care a pus pe jar autoritațile la inceputul lunii mai, ia o alta intorsatura. Barbatul ar putea scapa de arest dupa ce surse apropiate anchetei, citate de Realitatea PLUS, susțin ca mama fetitei si-ar…