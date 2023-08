Stiri pe aceeasi tema

- Avocata tanarului care a ucis doua persoane in accidentul rutier din localitatea 2 Mai le-a spus duminica, 20 august, jurnaliștilor ca acesta a recunoscut ca a consumat droguri, pe care le-a primit in Vama Veche, "la o petrecere", ca "a realizat ce a facut" și "ii pare foarte rau" ca a ucis doi oameni."Deocamdata,…

- Avocata tanarului care a omorit 2 oameni in accidentul de la 2 Mai spune ca acesta e in stare de șoc și regreta „profund”. Ea susține ca tanarul nu e consumator de droguri și ca cineva i-a dat stupefiantele la o petrecere.

- Soferul drogat care a ucis sambata dimineata doua persoane si a ranit 3 in statiunea 2 Mai din sudul litoralului a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit politiei, la momentul accidentului, tanarul era sub influenta a 3 tipuri de droguri.

- Expert in conducere defensiva, Titi Aur avertizeaza dupa ce un șofer drogat a accidentat mortal doi tineri in stațiunea 2 Mai, ca atunci cand șoferul se urca la volan in stare de ebrietate sau sub influența drogurilor mașina devine o "arma". Psihologul criminalist Tudorel Butoi a comentat și el cazul.„In…

- Accident teribil in statiunea 2 Mai din sudul litoralului. Sambata dimineata, mai multe persoane care mergeau pe marginea drumului au fost lovite de o masina, la iesirea din localitate. Doi tineri au murit si alti trei au fost raniti.

- O alta tragedie s-a produs pe litoralul romanesc! Ei bine, de aceasta data este vor ba despre un tanar, in varsta de 19 ani, care a provocat o tragedie in localitatea 2 Mai, asta dupa ce a intrat cu mașina intr-un grup de opt persoane, iar doua dintre ele au murit. Au aparut noi informații și imagini…

- Cine sunt parinții tanarului drogat care a provocat accidentul sangeros de pe litoralVlad Pascu, individul drogat care a spulberat mai mulți tineri pe litoral, pe șoseaua de la ieșirea din localitatea 2 mai, este un tanar de bani gata, pentru care regulile nu par sa conteze. Potrivit informațiilor…

- Un accident mortal a avut loc ieri pe autostrada A 1, pe sensul de mers Pitesti Bucuresti. Potrivit IPJ Arges, din verificarile preliminare, efectuate de politistii Biroului de Politie Autostrazi Autostrada A1, s a stabilit ca un barbat, a carui identitate nu a fost stabilita pana la acest moment, pe…