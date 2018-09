Stiri pe aceeasi tema

- Plan de ultima ora al lui Dragnea: pentru ca Ministerul Justitiei a refuzat sa avizeze ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, șeful PSD a trecut la planul B care presupune modificari legislative si schimbari in componenta guvernului, au declarat surse politice pentru Ziare.com.

- Funeralii nationale vor fi organizate la 13 septembrie in Ghana, tara sa de origine, pentru fostul secretar general al Natiunilor Unite Kofi Annan, decedat saptamana trecuta, a anuntat vineri presedintele ghanez, Nana Akufo-Addo, citat de AFP. Kofi Annan, stabilit in Elvetia, va fi inmormantat…

- Reprezentanții Alianței Pacienților Cronici din Romania trag un semnal de alarma referitor la subfinanțarea sistemului de sanatate din țara noastra. Ei au trimis o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila, ministrului Sanatații Sorina Pintea și ministrului economiei Eugen Orlando Teodorovici.…

- Kofi Annan, originar din Ghana, a fost al saptelea secretar general al ONU si a ocupat functia intre 1997 si 2006. El a castigat premiul Nobel pentru pace pentru munca sa umanitara. Contul de Twitter al agentiei pentru imigratie al ONU a informat pe Twitter: „Astazi deplangem moartea unui om minunat,…

- Kofi Annan, fost secretar general al Organizatiei Natiunilor Unite si câstigator în 2001 al Premiului Nobel pentru Pace, a murit, sâmbata, la 80 de ani, informeaza agentia Reuters.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a desemnat-o pe fosta presedinta chiliana Michelle Bachelet pentru postul de Inalt Comisar pentru Drepturile Omului, transmite miercuri Reuters, citand diplomati care au dorit sa le fie pastrat anonimatul. Numirea dnei Bachelet trebuie aprobata…

- Ioan Andone a declarat, luni, in conferinta de presa in care a fost prezentat oficial in functia de manager general al clubului FC Voluntari, cu atributii de director tehnic, ca obiectivele gruparii ilfovene in sezonul urmator vor fi calificarea in play-off si castigarea Cupei Romaniei. …

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk l-a felicitat vineri pe noul prim-ministru italian Giuseppe Conte, notand in acelasi timp ca Uniunea Europeana are nevoie de "unitate si solidaritate mai mult ca niciodata", informeaza Agerpres, citand Reuters. Giuseppe Conte a depus juramantul vineri…