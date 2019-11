Avocata lui Dragnea dezvăluie: Cine i-a interzis ILEGAL fostului preşedinte PSD să voteze la prezidenţiale Avocata lui Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat pentru Antena 3 ca Dragnea nu are interdictie din partea instantei de a vota, insa in tableta STS utilizata in procesul de votare apare aceasta interdictie. „Deocamdata nu știm cine i-a interzis in mod direct și clar. Cand s-a prezentat la locul destinat votarii i s-a transmis ca pe tableta respectiva figureaza cu acest drept ridicat. Dansul a demonstrat faptul ca nu i-a fost interzis dreptul de a alege. Nu are dreptul de a fi ales intr-o funcție publica. I s-a spus ca figureaza cu interdicția respectiva și nu a putut vota”, a spus… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avocata lui Liviu Dragnea Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat pentru ca fostul presedinte al PSD nu are interdictie din partea instantei de a vota, insa in tableta STS utilizata in procesul de votare apare aceasta interdictie.

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a depus, prin avocat, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 5, o plangere penala in care reclama faptul ca nu a fost lasat sa voteze la cele doua tururi ale alegerilor prezidentiale. Avocata lui Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat pentru AGERPRES ca Dragnea…

- Flavia Teodosiu, avocata sa, a facut plangere la Biroul Electoral Central și la Parchetul de pe Langa Judecatoria Sectorului 5 pentru ca fostului lider PSD i-au fost incalcate drepturile electorale.

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, i-a indemnat pe suceveni ca pe 24 noiembrie sa iși exercite dreptul de vot pentru alegerile prezidențiale și sa voteze „din toata inima” pentru un președinte care va fi alaturi de fiecare roman. Maricela Cobuz i-a indemnat pe suceveni sa voteze candidatul PSD…

- Registrul electoral a fost actualizat atat prin importuri de date de la Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date si de la Directia Generala de Pasapoarte, cat si prin radieri ale persoanelor efectuate in cadrul primariilor.Dupa efectuarea tuturor actualizarilor, situatia…

- Fostul președinte Ion Iliescu, dar și soția acestuia au solicitat urna mobila la domiciliu, anunța Antena3. Fostul președinte a votat in anii trecuți la Liceul Jean Monnet.Fostul presedinte a facut cerere la Liceul Jean Monnet din Sectorul 1 sa-i fie trimisa acasa urna mobila pentru a-si exercita…

- Fostul presedinte al Parlamentului European Antonio Tajani ii indeamna pe toti romanii din Italia sa-l voteze pe Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale. ”Mult noroc prietenului meu Klaus Iohannis pentru alegerile prezidentiale din Romania”, a scris Tajani pe Facebook. Klaus Iohannis si Antonio Tajani…

- "Deocamdata, nu este posibil, din punct de vedere tehnic, scoaterea de pe lista de candidati a doamnei Viorica Dancila. Dansa va figura pe buletinul de vot. PSD va tinde sa o voteze pe doamna Dancila chiar in aceasta postura. Nu o vad neaparat intrand in turul doi. Daca managementul partidului…